شكرا لقرائتكم 7 نقاط تفصل الأهلي عن اللقب الـ41 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 20:54

يحتاج الأهلي إلى سبع نقاط من مبارياته الثلاث المتبقية بالدوري المصري لكرة القدم للفوز باللقب للمرة الـ41 في تاريخه. ورفع الفريق «الأحمر» رصيده إلى 73 نقطة بفوزه على إنبي (2-صفر) في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 30 بالمسابقة.



على الصعيد ذاته، رفض الاتحاد المصري مطالب عدد من أندية الدوري المحلي بإلغاء الهبوط للدرجة الثانية، مشدداً في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) على احترامه لوائح المسابقات التي يديرها، مؤكداً أن المسابقة ستنتهي وفقاً للقواعد المنصوص عليها والتي وافقت عليها الأندية، حفاظاً على قانونية المسابقة وقيمتها ومكانتها الإقليمية.

من جهته، وجّه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور دعوة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور مباراة الإياب بالدور النهائي لكأس الكونفيديرالية أمام نهضة بركان المغربي في الـ 26 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويعاني الفريق «الأبيض» من صعوبات عدة قبل مواجهة الذهاب الأحد المقبل، أبرزها غياب الحارسين الأول جنش والبديل عماد السيد للإصابة، ما سيضطر المدير الفني السويسري كريستيان غروس للاعتماد على الحارس الثالث عمر صلاح الذي بات الحارس الوحيد في القائمة . وقرر الاتحاد المصري تأجيل مباريات الزمالك في الدوري المحلي إلى ما بعد المباراة الختامية لكأس الكونفيديرالية، لمنح لاعبي القلعة البيضاء راحة كافية بعد العودة من المغرب والاستعداد لمواجهة برج العرب.