شكرا لقرائتكم بايرن ينفي تقارير إقالة مدربه كوفاتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 17 مايو 2019 - اخر تحديث في 17 مايو 2019 / 20:53

نفى بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الستة الماضية بايرن ميونيخ تقارير أشارت الى إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، بغض النظر عما إذا كان سيحرز لقب «البوندسليغا» للموسم السابع توالياً، وأن مدرب أيندهوفن الحالي الهولندي مارك فان بومل سيخلفه في مهمته.



ويحارب النادي البافاري على الجبهتين المحليتين، فهو يبتعد بفارق نقطة عن لقبه السابع توالياً في الدوري قبل أن يستضيف إينتراخت فرانكفورت السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة، ومباراة واحدة عن فوزه بكأس ألمانيا عندما يواجه لايبزيغ الأسبوع المقبل ليحقق الثنائية المحلية ويداوي جراح خروجه من دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنكليزي، مع هزيمة ثقيلة في بافاريا 1-3.

ويواجه مدرب بايرن كوفاتش إشاعات إقالته وعدم تجديد الثقة به للموسم المقبل، وقد زعم موقعا «سبوكس دوت كوم» و«غول دوت كوم» الإلكترونيان الجمعة أنهما يملكان «معلومات حصرية» مفادها أن كوفاتش يمكن أن يقال بغض النظر إن فاز باللقب السبت على حساب مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين (75 مقابل 73) وبالكأس بعد سبعة أيام.

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وكتب موقع «سبوكس» الإلكتروني: «لا يفتقر كوفاتش فقط الى الثقة غير المشروطة في التسلسل الهرمي للنادي، بل لم يعد يملك ثقة غرف تبديل الملابس».

وجاء الرد سريعاً على لسان كارل هاينتس رومينيغه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري وأحد أشد المعارضين لكوفاتش، إذ صرح لصحيفة «بيلد» الألمانية: «لا يوجد أي قرار (إقالة كوفاتش)، وهذا التقرير مختلق بالكامل».

وزعم التقرير أن قائد بايرن السابق ومدرب أيندهوفن الحالي فان بومل هو من بين المرشحين لخلافة كوفاتش، كما أشار الى مدرب أياكس أمستردام الهولندي إريك تن هاغ، ومدرب ريال مدريد الإسباني السابق جولن لوبيتيغي كمرشحين محتملين لتولي المنصب.

وتأتي هذه الإشاعات بعد أسبوع من نفي المدير الرياضي لبايرن لاعبه السابق البوسني حسن صالح حميدزيتش أنه التقى مع لوبيتيغي، مدعياً أن كوفاتش يحصل على «دعمه المطلق»، لكن دون أن يجزم رداً على سؤال ما إذا كان سيبقى المدرب الكرواتي في مهمته الموسم المقبل.