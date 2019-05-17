الشامى يقود هجوم الإسماعيلى أمام الداخلية فى الدورى...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لنادى الإسماعيلي عن تشكيل الفريق أمام الداخلية، فى المواجهة التى ستجمعهما بعد قليل على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل الاسماعيلى وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى : حراسة المرمى: محمد فوزى. خط الدفاع: أسامة إبراهيم، محمود متولي، محمد مجدي، أحمد أيمن. Advertisements خط الوسط: عماد حمدي، محمود دونجا، مصطفى فارس، محمد صادق، كريم بامبو. خط الهجوم: محمد الشامى. و يدير اللقاء تحكيميا : طارق مجدي حكم ساحة ويعاونه خالد حسين وأحمد رشد، أحمد ناصر حكما رابعا وكل من صبحي العمراوي وعمرو الشناوي حكما خامسا.

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