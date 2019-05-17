شكرا لقرائتكم وجبات مصرية فى أول إفطار لفريق الزمالك بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة نادى الزمالك على إصطحاب شيف خاص للبعثة، فى المغرب، و إعداد طعام البعثة فى أول إفطار للفريق فى يومه الأول بالمغرب .

وتناولت بعثة الزمالك، وجبة الإفطار عبارة عن وجبات مصرية، فى فندق إقامة الفريق بمدينة السعيدية فى المغرب، عقب عودة البعثة البيضاء للفندق بعد خوض أول مران استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

Advertisements

ووصلت بعثة فريق الزمالك فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى وخاض الفريق الأبيض مرانه الأول اليوم بأحد ملاعب مدينة السعيدية بالمغرب.