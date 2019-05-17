شكرا لقرائتكم وجبات مصرية فى أول إفطار لفريق الزمالك بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة نادى الزمالك على إصطحاب شيف خاص للبعثة، فى المغرب، و إعداد طعام البعثة فى أول إفطار للفريق فى يومه الأول بالمغرب .
وتناولت بعثة الزمالك، وجبة الإفطار عبارة عن وجبات مصرية، فى فندق إقامة الفريق بمدينة السعيدية فى المغرب، عقب عودة البعثة البيضاء للفندق بعد خوض أول مران استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.
ووصلت بعثة فريق الزمالك فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى وخاض الفريق الأبيض مرانه الأول اليوم بأحد ملاعب مدينة السعيدية بالمغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر وجبات مصرية فى أول إفطار لفريق الزمالك بالمغرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.