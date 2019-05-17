شكرا لقرائتكم الصقر مع متعب وحسنى وعبد ربه: من ريحة الثلاثية التاريخية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد حسن نجم المنتخب الوطنى السابق صورة تجمعه بعماد متعب مهاجم الأهلى المعتزل وحسنى عبد ربع لاعب الإسماعيلى السابق. وعلق الصقر على الصور ة قائلا :" حاجة كده من ريحة 2006 و 2008 و 2010 ". يذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 15 يوليو.

احمد حسن مع متعب وحسنى

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