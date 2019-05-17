أمير مرتضى يتوعد عبد الحفيظ: أفضى وأجيبلك دكتور نفسى كمان...

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جدة - عمرو شويل أمير مرتضى يتوعد عبد الحفيظ: أفضى وأجيبلك دكتور نفسي كمان
توعد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى بعد الهجوم الذى تعرض له بالأمس عقب انتهاء مباراة القلعة الحمراء وإنبي بالدوري المصري الممتاز.
وقال أمير مرتضى منصور عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : " مقصر معاك انا اليومين دول بس انا مشغول شوية اليومين دول اول ما اخلص اللي ورايا ان شاء الله هرجع العب معاك تاني واتسلى عليك ونشوفلك دكتور نفسياً كمان #الرخم".
ويلتقى نهضة بركان ضد الزمالك فى المباراة التى ستجمعهما منتصف ليل الأحد فى المباراة التى ستجمعهما بأرضية الملعب البلدى بمدينة بركان المغربية.
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