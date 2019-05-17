شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يتقدم على الداخلية بهدف فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع فريق الاسماعيلي في انهاء الشوط الأول بالتقدم على نظيره الداخلية بهدف نظيف لكريم بامبو فى الدقيقة 29 فى المواجهة التى تجمعهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يذكر أن ، فريق الداخلية قد هبط بشكل رسمي من الدوري الممتاز، فيما يحتاج الاسماعيلي الي نقطة واحدة لضمان البقاء في بطولة الدوري .

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى : فى حراسة المرمى: محمد فوزى.

فى خط الدفاع: أسامة إبراهيم، محمود متولي، محمد مجدي، أحمد أيمن.

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فى خط الوسط: عماد حمدي، محمود دونجا، مصطفى فارس، محمد صادق، كريم بامبو.

فى الهجوم: محمد الشامى.

بينا يضم تشكيل الداخلية كلا من:"شهاب الدين خالد، ايمانويل ايجيبتور، كريم خميس، محمد جمال ، محمد مخلوف، عبد العزيز السيد، ايشا اينوسا، حسام باولو، محمد أبو سريع، أحمد جودة ، حمودي شتا، وعلى مقاعد البدلاء كلا من:"رشاد فاروق ، محمود ربيع القط ، إسلام جابر ، أشرف شيكو ، أحمد بحبح ، محمود حمدي ، سمير فكري".

و يدير اللقاء تحكيميا :

طارق مجدي حكم ساحة ويعاونه خالد حسين وأحمد رشد، أحمد ناصر حكما رابعا وكل من صبحي العمراوي وعمرو الشناوي حكما خامسا.