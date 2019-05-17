شكرا لقرائتكم بركان جماهيرى على تذاكر نهائى الكنونفدرالية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إقبال كبير على تذاكر مباراة نهضة بركان ضد الزمالك شهدت منافذ بيع تذاكر مباراة نهضة بركان ضد الزمالك إقبالا كبيرا من قبل الجماهير البركانية المغربية ما تسبب فى حالة الهياج لدى البعض ممن لم يستطيعوا الحصول على تذاكر المباراة. وتسعى إدارة النادي برئاسة فوزي لقجع تركيب شاشات عملاقة بساحة بايو حتى يتمكن الجمهور من متابعة النهائي الإفريقي بين نهضة بركان والزمالك فى أجواء حماسية تفرض نفسها على الحدث. Advertisements ويلتقى نهضة بركان ضد الزمالك فى المباراة التى ستجمعهما منتصف ليل الأحد فى المباراة التى ستجمعهما بأرضية الملعب البلدى بمدينة بركان المغربية.

نهضة بركان

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