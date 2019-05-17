شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل الداخلية ضد الإسماعيلى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الداخلية، عن تشكيل الفريق ضد الإسماعيلي فى المواجهة التى ستجمعهما بعد قليل على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالى :

شهاب الدين خالد، ايمانويل ايجيبتور، كريم خميس، محمد جمال محمد مخلوف، عبد العزيز السيد، ايشا اينوسا،حسام باولو، محمد أبو سريع، أحمد جودة ،حمودي شتا.

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وعلى مقاعد البدلاء كلا من:"رشاد فاروق ، محمود ربيع القط ، إسلام جابر ، أشرف شيكو ، أحمد بحبح ، محمود حمدي ، سمير فكري".

و يدير اللقاء تحكيميا :

طارق مجدي حكم ساحة ويعاونه خالد حسين وأحمد رشد، أحمد ناصر حكما رابعا وكل من صبحي العمراوي وعمرو الشناوي حكما خامسا.