حارس مرمى يجدد صراع الصفقات بين الأهلي والزمالك...

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جدة - عمرو شويل يبدو أن ناديى الأهلى الزمالك سيدخلان صراع الصفقات الصيفية مبكرا خلال الموسم المقبل، من خلال سباق التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة.
وطلب مسئولو الأهلى التعاقد مع أبوجبل وكذلك نظراءهم فى الزمالك ويبقى الفيصل فى الأمر المقابل المادى الذى سيقدم من الطرفين وإن كانت رغبة اللاعب سيكون لها كلمة خاصة أن الحارس أبو جيل خاض تجربة اللعب قبل ذلك مع الفريق الأبيض.
ولعب أبو جبل 32 مباراة مع الفريق السكندرى حافظ على نظافة شباكه فى 9 لقاءات بينما سكنت شباكه 38 هدفا.
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