شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يخبر الطبيب الألمانى بحالة الثنائى المصاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواصل الدكتور خالد محمود طبيب النادى الأهلى، مع الخبير الألمانى فايلر من أجل إطلاعه على حالة ثنائي الفريق كريم نيدفيد وسعد سمير بعد عودتهما من ألمانيا مؤخراً.
وقام طبيب الاهلي بإطلاع البروفيسور الألمانى على حالة الثنائي وعلى البرنامج الذي يُنفّذه سعد ونيدفيد قبل العودة إلى ألمانيا مرة أخرى عقب انتهاء هذا البرنامج التأهيلي.
وكان الجهاز الطبي للأهلي قد حصل على برنامج طبي من البروفيسور الألمانى فايلر حتى يقوم الثنائي بتنفيذه في النادي بعد عودتهما من المانيا قبل أيام حيث أجرى نيدفيد جراحة غضروف الركبة كما أشرف فايلر على برنامج تأهيل سعد سمير مدافع الفريق فى ألمانيا على خلفية مُعاناة اللاعب من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئي فى الرباط الصليبى الخلفى.
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