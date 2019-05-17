شكرا لقرائتكم أحلام أتالانتا الأوروبية تصطدم بيوفنتوس.. وميلان يترقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحل فريق أتالانتا ضيفا على يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد، في محاولة للاحتفاظ بالمركز الرابع المؤهل للعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما أنه يسعى لنسيان أحزانه بعد خسارته في المباراة النهائية بكأس إيطاليا.

ودخل فريق أتالانتا المباراة النهائية لكأس إيطاليا، التي أقيمت بروما، أمام لاتسيو وهو المرشح الأبرز للفوز باللقاء، ولكنه عاد لمدينته خاسرا صفر - 2 ليرفع فريق لاتسيو الكأس ويضمن مكانا في الدوري الأوروبي.

وقال أندريا ماسيلو مدافع أتالانتا: حزين لأنني لم أتمكن من العودة للمنزل بالكأس. أعتقد أننا نستحق الفوز، ولكن هذا هو حال كرة القدم ويحب أن نتقبل ما يأتي. يجب أن نكون أذكياء وأن نطوي الصفحة، لأننا أتالانتا ويجب أن نكون فخورين بهذا.

ومع تبقي جولتين على نهاية الدوري، يسافر أتالانتا إلى مدينة تورينو، وهو يحتل المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط أمام ميلان وروما، اللذان يسعيان لتحسين موقعهما المؤهلين للعب في الدوري الأوروبي ليحتلا مركز مؤهل للعب في دوري الأبطال.

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وتراجعت نتائج فريق يوفنتوس، الذي توج باللقب الثامن قبل خمس جولات من نهاية الدوري، حيث تعادل مع إنتر ميلان وتورينو بنتيجة واحدة 1 - 1 قبل أن يخسر أمام روما بثنائية نظيفة. وسيبذل فريق يوفنتوس أقصى ما في وسعه لتفادي إنهاء الموسم على ملعب أليانز أرينا بشكل سلبي، حيث يحصل فريقا الرجال والسيدات بالنادي على لقبي الدوريين. كما أن الخسارة صفر - 3 في دور الثمانية بكأس إيطاليا ينبغي أن تشعل حماس لاعبي يوفنتوس لاسيما وأنهم سيبحثون عن الثأر.

كما يسعى فريق نابولي، الذي ضمن احتلال المركز الثاني، أن يسعد جماهيره في آخر مباراة تقام على ملعب سان باولو، عندما يستضيف فريق إنتر ميلان، صاحب المركز الثالث. ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث بفارق نقطة امام أتالانتا، وبإمكانه ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في حال تحقيقه الفوز في هذه المباراة.

ويعد ميلان، الذي يستضيف فروسينوني الذي هبط رسميا، هو أكبر مصدر للقلق بالنسبة لفريق أتالانتا خاصة وأن ميلان بإمكانه انتزاع المركز الرابع إذا تساويا في النقاط بفضل المواجهات المباشرة. وتعادل روما 3 - 3 مع أتالانتا في مباراتي الدوري، ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة فريق أتالانتا. ويحل روما ضيفا على ساسولو يوم السبت.

ويبتعد فريق تورينو عن المركزين المؤهلين للعب في الدوري الأوروبي بفارق نقطتين، لذلك سيسعى للفوز على إمبولي، المهدد بالهبوط، يوم الأحد. ويحتل إمبولي المركز الثالث من القاع، ولكنه فاز 2 - 1 على سامبدوريا الجولة الماضية ليصبح الفارق نقطتين فقط بينه وبين جنوى، الذي سيواجه كالياري يوم السبت في معركة للهروب من الهبوط.

ويستضيف أودينزي، الذي يبعد عن جنوى بفارق نقطة، سبال يوم السبت، بينما يلعب بارما، مع فيورنتينا في اليوم التالي. ويبقى فيورنتينا بالكاد في منطقة الأمان حيث أن الفارق بينه وبين مراكز الهبوط خمس نقاط فقط وهو نفس الحالي بالنسبة لبولونيا، الذي يختتم منافسات الجولة قبل الأخيرة أمام لاتسيو يوم الاثنين. ويلتقي كييفو، الذي هبط رسميا، مع سامبدوريا يوم الأحد.