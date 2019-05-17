شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الرياضي 17/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 17/5/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها بدأ الأندية المطالبة فى إلغاء الهبوط من الدورى الممتاز للقسم الثانى بإعداد مذكرة وشكوى رسمية لإرسالها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

يدرس الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى الدفع بمروان محسن مهاجم الفريق اساسياً فى مباراة الإسماعيلى المقبلة على أن تتم إراحة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق.

ودع سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو منافسات بطولة العالم التى تقام بمانشيستر، بعد الهزيمة أمام لاعب تونس بنتيجة 8/9 فى دور الـ 64 من البطولة، فى أول مشاركة له بعد العودة من الإصابة التى لحقت به خلال الأشهر الماضية بقطع فى الرباط الصليبى.

انطلقت فى الثامنة مساء اليوم على ملعب مركز شباب سموحة اختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم بنادى سموحة.

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يفاضل الجهاز ألفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، بين الثنائى أحمد المحمدى صاحب الـ31 عاماً وبين محمد هانى للعب أساسياً فى بطولة امم افريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين فى أول مران للفريق اليوم بالمغرب، فى حضور الجهاز المعاون، بملعب مدينة السعيدية، ضمن الاستعدادات لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

قامت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقى ألفرق، بزيارة استاد الدفاع الجوى اليوم الخميس لوضع التصور المبدئى لتوزيع الشباب المتطوعين داخل المواقع المختلفة بالاستاد، جاء ذلك فى ضوء الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر فى ألفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 بمشاركة 24 منتخبا.