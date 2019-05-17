شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الإسماعيلي يتقدم على الداخلية بهدف "بامبو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الاسماعيلي في انهاء الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف لكريم بامبو لاعب الفريق أمام الداخلية فى المواجهة التى تجمعهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى المصرى الممتاز. أحرز هدف الاسماعيلي كريم بامبو أمام الداخلية في الدقيقة 29. يذكر أن ، فريق الداخلية قد هبط بشكل رسمي من الدوري الممتاز، فيما يحتاج الإسماعيلي الي نقطة واحدة لضمان البقاء في بطولة الدوري . جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى : فى حراسة المرمى: محمد فوزى. Advertisements فى خط الدفاع: أسامة إبراهيم، محمود متولي، محمد مجدي، أحمد أيمن. فى خط الوسط: عماد حمدي، محمود دونجا، مصطفى فارس، محمد صادق، كريم بامبو. فى الهجوم: محمد الشامى. بينا يضم تشكيل الداخلية كلا من:"شهاب الدين خالد، ايمانويل ايجيبتور، كريم خميس، محمد جمال ، محمد مخلوف، عبد العزيز السيد، ايشا اينوسا، حسام باولو، محمد أبو سريع، أحمد جودة ، حمودي شتا، وعلى مقاعد البدلاء كلا من:"رشاد فاروق ، محمود ربيع القط ، إسلام جابر ، أشرف شيكو ، أحمد بحبح ، محمود حمدي ، سمير فكري". و يدير اللقاء تحكيميا : طارق مجدي حكم ساحة ويعاونه خالد حسين وأحمد رشد، أحمد ناصر حكما رابعا وكل من صبحي العمراوي وعمرو الشناوي حكما خامسا.

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