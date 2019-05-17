شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. من ينتصر جروس ملك الشباك النظيفة أم الجعوانى صاحب الملعب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربى، بعد غد الأحد، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على الملعب البلدى ببركان، فى المباراة التى سيدرها تحكيميًا الزامبى جانى سيكازوى.

يحلم كلا الفريقين بتحقيق اللقب القارى لأول مرة فى تاريخهما وتجاوز الأزمات والغيابات التى يشهدها كل فريق قبل انطلاق المباراة، إلا أن هناك حلم خاص سيُدار من خارج الخطوط، حيث يسعى كلا من السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، ومنير الجعوانى، المدير الفنى لنهضة بركان المغربى، لتحقيق المجد الشخصى فى حال اقتناص كأس البطولة الأفريقية، ويستعرض ”الخليج 365” مشوار المديرين الفنيين قبل مباراة الحلم فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

- جروس يحلم باللقب القارى الأول مع الزمالك

تولى السويسرى كريستيان جروس قيادة الزمالك من بداية الموسم الجارى، أى منذ 320 يومًا، قاد خلالهم الأبيض فى 14 مباراة خلال بطولة الكونفدرالية الأفريقية حتى وصل إلى المباراة النهائية مسجلاً الأبيض معه 21 هدفا بينما تلقت شباكه 9 أهداف، ولم يتلق أى هدف منذ مباراة الإياب أمام بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث لعب بعدها أمام جورماهيا الكيني ونصر حسين داى فى الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات ومباراتى حسنية أغادير المغربى فى ربع النهائى ومواجهتى النجم الساحلى التونسى فى نصف النهائى.

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- فرصة تاريخية تنتظر الجعوانى مع نهضة بركان المغربى

فيما لم يسبق لفريق نهضة بركان المغربى الحصول على أى بطولة أفريقية طوال تاريخه، لذا ينتظر مدربه منير الجعوانى، فرصة لدخول التاريخ فى حالة نجاحه فى حصد لقب الكونفدرالية لأول مرة مع الفريق المغربى، وكذلك حصد أول بطولة قارية فى تاريخه التدريبى، حيث سبق وأن حصد الجعوانى على لقب كأس العرش فى الموسم المنقضى، ولم يتوج بأى لقب آخر فى مسيرته.

فريق نهضة بركان، نجح فى الكونفدرالية تحت قيادة الجعوانى، فى تسجيل 29 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا، ولم يخسر أى لقاء على ملعبه، حيث خاض على أرضه 7 مباريات فاز فى 6 مباريات وتعادل فى لقاء وحيد أمام الرجاء المغربى، بهذا يتسلح الجعوانى بعدم الخسارة على ملعبه فيما يتسلح جروس بقوة فريقه فى الحفاظ على نظافة الشباك.