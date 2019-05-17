فيديو.. "بامبو" يتقدم للاسماعيلي أمام الداخلية في الدقيقة 29

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح كريم بامبو لاعب الاسماعيلي في احراز الهدف الاول لفريقه أمام الداخلية في الدقيقة 29 ، فى المواجهة التى تجمعهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى المصرى الممتاز. وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى : فى حراسة المرمى: محمد فوزى. فى خط الدفاع: أسامة إبراهيم، محمود متولي، محمد مجدي، أحمد أيمن. فى خط الوسط: عماد حمدي، محمود دونجا، مصطفى فارس، محمد صادق، كريم بامبو. Advertisements فى الهجوم: محمد الشامى. بينا يضم تشكيل الداخلية كلا من:"شهاب الدين خالد، ايمانويل ايجيبتور، كريم خميس، محمد جمال ، محمد مخلوف، عبد العزيز السيد، ايشا اينوسا، حسام باولو، محمد أبو سريع، أحمد جودة ، حمودي شتا، وعلى مقاعد البدلاء كلا من:"رشاد فاروق ، محمود ربيع القط ، إسلام جابر ، أشرف شيكو ، أحمد بحبح ، محمود حمدي ، سمير فكري". و يدير اللقاء تحكيميا : طارق مجدي حكم ساحة ويعاونه خالد حسين وأحمد رشد، أحمد ناصر حكما رابعا وكل من صبحي العمراوي وعمرو الشناوي حكما خامسا.

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