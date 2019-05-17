شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع الأسبوع المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب إجتماعاً تكميلياً الأسبوع المقبل لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادي على الصعيد الإداري والإنشائي والرياضي.

ومن المقرر أن يتحدد خلال الساعات المقبلة موعد الإجتماع وأن كانت النية تتجه لعقد الإجتماع يوم الأثنين المقبل.

كان مجلس الاهلي قد عقد إجتماعاً السبت الماضي وقرر خلاله تكليف مجلس أمناء قناة النادي بتطوير الرؤية الإعلامية المناسبة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع والتنسيق مع المنظومة الإعلامية التي تضم إدارة الإعلام بالنادي، ومجلة الأهلي، وقناة الأهلي ، كما قرر المجلس ضم عادل كريم لمجلس أمناء القناة، والذي يترأسه الكابتن محمود الخطيب.

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واستمع المجلس إلى تقرير من رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، عن الموسم الجاري، وأوضاع الفرق الرياضية، في ضوء التقرير الذي قدمه حول نتائج فرق النادي بالمنافسات المختلفة في كافة الألعاب.

وقرر مجلس الإدارة وضع خطة شاملة لتطوير فرق النشاط الرياضي، خصوصا اللعبات الجماعية بما يليق بمكانة النادي ويلبي طموحات جماهيره والمنافسة على كل البطولات.