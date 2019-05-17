"الكورة فى ملعبك".. عمرو جمال: رفضت التمثيل.. وخدت موقف من مراتى عشان خضتنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمرو جمال هو واحد من أفضل المهاجمين فى الجيل الحالي بالكرة المصرية، نجح فى سن صغيرة أن يقود هجوم الأهلى والمنتخب الوطني، قبل أن يتعرض لإصابة الصليبي اللعينة التي أخرت انطلاقته بعض الشيئ، ليخرج من الأهلى ويخوض أكثر من تجربة احترافية قبل أن يعود مجدداً للقلعة الحمراء، إلا أنه تعذر قيده ليتواجد فى التدريبات فقط دون خوض مباريات. لمشاهدة الحلقة عبر سوبر كورة اضغط هنا

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