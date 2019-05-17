شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها مران الفريق الأول بالمغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

مران الزمالك.. جلسة جروس.. واللاعبون يستهلون أول تدريب بقراءة الفاتحة

عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين فى أول مران للفريق اليوم بالمغرب، فى حضور الجهاز المعاون، بملعب مدينه السعيدية، ضمن الاستعدادات لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية. تحدث جروس مع لاعبى نادى الزمالك حول أهمية تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربى لتسهيل المهمة قبل مواجهة العودة التى ستقام يوم 26 من شهر مايو الجارى على استاد برج العرب.

الونش يتخلى عن واقى الأنف فى أول مران للزمالك بالمغرب

ظهر محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك، بدون واقى الأنف، فى أول مران للفريق الأبيض بالمغرب، لخوض مباراة نهضة بركان المغربى، المقرر لها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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وكان الونش قد خاض التدريبات فى القاهرة قبل السفر إلى المغرب بـ"واقى الوجه" بعد الإصابة التى تعرض لها بالأنف فى لقاء وادى دجلة بالدورى، الذى انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، حيث غادر اللاعب بين شوطى المباراة وشارك محمد عبد الغنى بدلا منه.

أوباما يظهر بحذاء "رونالدو" فى أول مران للزمالك بالمغرب

ظهر يوسف أوباما مهاجم نادى الزمالك مرتدياً حذاء مدون عليه علامة "CR7" فى إشارة إلى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، فى أول مران للفريق الأبيض اليوم بالمغرب، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

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