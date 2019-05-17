تفاصيل جلسة "الطمأنينة" بين لاسارتى وناصر ماهر فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ناصر ماهر لاعب الفريق بشأن موقفه من مباريات الفريق بعدما تم Hستعباده من اللقاءات الأخيرة.
وغاب ناصر ماهر عن مباريات الأهلى الماضية دون سبب مُعلن رغم أنه كان أحد لاعبي الفريق الأساسيين طوال الموسم الجاري، الأمر الذى أثار العديد من علامات الاستفهام حول موقف لاسارتي من اللاعب .
وعقد لاسارتي جلسة خاصة مع ناصر ماهر أكد له خلالها أنه أحد أهم لاعبي الفريق وأن استبعاده من التشكيل في الفترة الماضية يأتي بسبب معاناته من الإجهاد ولوجهة نظر فنية لا تقلل أبداً من قدراته كلاعب مؤثر في الفريق.
ويبدأ الاهلي غدا، السبت، الاستعداد للإسماعيلي الأربعاء المقبل بالدروي بعد الراحة التى حصل عليها الفريق اليوم بعد الفوز على إنبى أمس بثنائية نظيفة في الدوري.
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