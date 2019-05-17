شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: الموسم الحالى "كئيب" للإسماعيلى ودرس على المجلس تعلمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف محمد صلاح أبو جريشة نجم فريق الإسماعيلى السابق أن هذا الموسم لفريق الدراويش بـ"الكئيب" وأنه موسم أستثنائى بعد المواقف والأزمات التى مر بها الفريق خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر .

وأوضح محمد صلاح أبو جريشة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport أن تنافس الإسماعيلى على الهبوط أمر لم يحدث و هذا درس لابد أن يتعلمه مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان.

يذكر أن الإسماعيلى يرتبط بمواجهة بعد قليل مع الداخلية ضمن منافسات الدوري العام على ملعب الجيش بالسويس و يسعى الدراويش لحصد الثلاث نقاط لضمان موقعه في منتصف الجدول بعد تأكد هبوط الداخلية.