شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتناول إفطار "مصرى" فى أول يوم بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت بعثة الزمالك، وجبة الإفطار فى فندق إقامة الفريق بمدينة السعيدية فى المغرب، عقب عودة البعثة البيضاء للفندق بعد خوض أول مران استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

ووصلت بعثة فريق الزمالك فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى وخاض الفريق الأبيض مرانه الأول اليوم بأحد ملاعب مدينة السعيدية بالمغرب.

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وكشف مصدر مطلع بفريق الزمالك إن إفطار الفريق فى يومه الأول بالمغرب كان عبارة عن وجبات مصرية قام بإعدادها شيف خاص استعانت به البعثة البيضاء ضمن التحضيرات لمواجهة الفريق المغربى.