اخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 17/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 17/5/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة حيث نرصد لكم في السطور القادمة اخبار لا تفوتك اليوم..
مران الزمالك.. جلسة جروس.. واللاعبون يستهلون أول تدريب بقراءة الفاتحة
عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين فى أول مران للفريق اليوم بالمغرب، فى حضور الجهاز المعاون، بملعب مدينه السعيدية، ضمن الاستعدادات لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.
قامت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، بزيارة استاد الدفاع الجوي اليوم الخميس لوضع التصور المبدئي لتوزيع الشباب المتطوعين داخل المواقع المختلفة بالاستاد، جاء ذلك في ضوء الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 بمشاركة 24 منتخبا.
يدرس الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى الدفع بمروان محسن مهاجم الفريق اساسياً فى مباراة الإسماعيلى المقبلة على أن تتم إراحة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق.
ودع سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو منافسات بطولة العالم التى تقام بمانشيستر، بعد الهزيمة أمام لاعب تونس بنتيجة 8/9 فى دور الـ 64 من البطولة، فى اول مشاركة له بعد العودة من الإصابة التى لحقت به خلال الأشهر الماضية بقطع فى الرباط الصليبى.
تنطلق فى الثامنة مساء اليوم على ملعب مركز شباب سموحة اختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم بنادى سموحة.
يفاضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، بين الثنائي أحمد المحمدى صاحب الـ31 عاماً وبين محمد هانى للعب أساسياً فى بطولة امم افريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
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