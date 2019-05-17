ضربة موجعة للأهلي.. الزمالك يخطف نجم سلة القلعة الحمراء

حسن العمدة
نجح جهاز كرة السلة بنادي الزمالك، في الحصول على خدمات لاعب الأهلي السابق كريم الدهشان لتدعيم صفوف الفريق الأبيض لمدة موسمين قادمين.
ويلعب الدهشان في مركزي 1 و2 داخل أرض الملعب، حيث تعد هذه الصفقة هي الأولى للزمالك مع بداية سوق انتقالات اللاعبين استعدادًا للموسم الجديد.
وجاءت الصفقة مجانية بعدما رفض الأهلي تجديد عقد كريم.
يشار إلى أن كريم الدهشان، كان أحد نجوم الأهلي خلال السنوات الماضية، حيث ساهم في تحقيق الأحمر لعدة ألقاب أبرزها بطولة أفريقيا، ودوري السوبر عام 2016، وبطولة كأس مصر عام 2018، بجانب لقبين بدوري المرتبط...
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