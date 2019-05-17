تقارير مغربية: إقبال كثيف من جماهير النهضة استعدادًا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
قالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن جماهير نهضة بركان المغربي حرصت على التوافد بكثافة من أجل مؤازرة الفريق استعدادًا للقاء الزمالك.
وأضافت الصحيفة، أن الجماهير البركانية ستملأ كامل المدرجات أملاً في تحقيق الفوز قبل لقاء العودة والمقرر إقامته في مصر.
ويستعد الزمالك لخوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، قبل أن تقام مباراة العودة في برج العرب 26 من الشهر الجاري.
جدير بالذكر أن فريق الزمالك تأهل للمباراة النهائية عقب تخطيه مباراة النجم الساحلي، في المقابل صعد النهضة للدور ذاته بفوزه على الصفاقسي.
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