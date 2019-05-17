أعلن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي أنه لا ينوي الذهاب لتدريب يوفنتوس في الصيف الحالي. وقال بيب في مؤتمر صحافي: “لن أدرب يوفنتوس في الموسم القادم”. وكان يوفنتوس قد أعلن عن رحيل مدربه الحالي ماسيمو أليغري من تدريب الفريق مع البحث عن البديل. وذكرت كالشيو ميركاتو أن هناك 5 مرشحين لخلافة أليغري وهما بيب غوارديولا وأنتونيو كونتي وسيميوني انزاجي. ويتواجد كذلك ضمن المرشحين لتدريب يوفنتوس المدرب الفرنسي ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا الحالي وكذلك مدرب توتنهام الحالي ماوريسيو بوتشينيو.

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كانت هذه تفاصيل خبر غوارديولا يعلنها: لن أذهب لتدريب هذا النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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