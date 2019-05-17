بنفيكا يصدم برشلونة والأمل في مانشستر يونايتد

رفض نادي بنفيكا البرتغالي تحقيق مطالب برشلونة المالية للتخلي عن خدمات الحارس الهولندي ياسبر سيليسين. وذكرت صحيفة أبولا البرتغالية أن بنفيكا عرض 15 مليون يورو لضم اللاعب بينما طلب برشلونة 30 مليون يورو. ويأمل نادي برشلونة أن يتحرك مانشستر يونايتد للتعاقد مع اللاعب في حال رحيل حارسه الإسباني الدولي دافيد دي خيا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويعد دي خيا من الحراس المرتبطين بقوة بالذهاب لباريس سان جيرمان في الصيف الجاري.

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