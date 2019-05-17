3 صفقات لريال مدريد في 10 أيام

ذكرت شبكة اي بي سي الإسبانية أن ريال مدريد في طريقه لاعلان التعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل نهاية شهر مايو الحالي. وينتظر أن يضم ريال مدريد الصربي الدولي لوكا يوفيتش من صفوف اينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو الأسبوع المقبل عقب انتهاء الدوري الألماني. ويأمل ريال مدريد التعاقد مع ايدين هازارد من صفوف تشيلسي مقابل 100 مليون يورو في الأيام القليلة المقبلة. ويتوقع أن يدفع ريال مدريد 50 مليون يورو لضم فيرلاند ميندي ظهير أيسر نادي ليون الفرنسي مما يعني صرف 210 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعبين الثلاثة.

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