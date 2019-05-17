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جروس يفرض قائمة محظورات على لاعبي الزمالك في المغرب

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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فرض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قائمة من المحظورات على لاعبيه بعد الوصول إلى المغرب

ويسعى الزمالك للفوز على نهضة بركان على ملعبه ووسط جماهيره من أجل خوض مباراة العودة باارتياحية شديدة

وكان الزمالك قد وصل المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل بالمغرب وطالب جروس، اللاعبين، بعدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام وأن يركزوا في التدريبات فقط مشيرا إلى أن اللاعب الذي سيخالف التعليمات سيتم عقابه وألا يقعوا فريسة سهلة لاستفزازات الجماهير المغربية المتوقعة تعرضهم لها

كما حذرهم من الاستهتار بالفريق المغربي وطالبهم بالتركيز الشديد داخل الملعب وعدم الانشغال باي أمور أخرى قد تؤثر على تركيزهم ويدركوا أن المباراة في غاية الصعوبة

كما فرض جروس السرية التامة على تحركات البعثة طوال فترة وجودها في المغرب

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