أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمدير مركز شباب العاشر من رمضان والعاملين به، وذلك لالتزامهم بخطة العمل داخل المركز وحرصهم على التواجد المستمر، وتقديم كافة الخدمات للأعضاء والمترددين على المركز لممارسة كافة الأنشطة المختلفة.
وقد وجه سيادته بسرعة تشكيل لجنة إدارية من مدير المركز والمشرف المالي والمشرف الرياضي لإدارة شئون المركز لأقرب جمعية عمومية للمركز لانتخاب مجلس إدارة، كماوجه سيادته بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف علي المركز لبدء العمل علي تطويره وطرح جميع الفرص الاستثمارية بحق الانتفاع حتي يتم تطويره علي وجه السرعة واستخدام الإمكانات المتاحة بالمركز افضل استخدام ممكن والذي تتجاوز مساحته١٤ فدانا حتي يتوافر بالمركز عناصر جذب للأعضاء.
وفي نفس السياق، أعرب وزير
يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لضبط سير العمل في كافة المنشآت الشبابية والرياضية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير مراكز الشباب، وتقديم خدمات متميزه لكافة المواطنين والأعضاء المترددين على مراكز الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر في زيارة مفاجئة لمركز شباب العاشر.. وزير الرياضة يشيد بتواجد المدير والعاملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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