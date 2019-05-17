في زيارة مفاجئة لمركز شباب العاشر.. وزير الرياضة يشيد بتواجد المدير والعاملين

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمدير مركز شباب العاشر من رمضان والعاملين به، وذلك لالتزامهم بخطة العمل داخل المركز وحرصهم على التواجد المستمر، وتقديم كافة الخدمات للأعضاء والمترددين على المركز لممارسة كافة الأنشطة المختلفة.

وقد وجه سيادته بسرعة تشكيل لجنة إدارية من مدير المركز والمشرف المالي والمشرف الرياضي لإدارة شئون المركز لأقرب جمعية عمومية للمركز لانتخاب مجلس إدارة، كما

وجه سيادته بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف علي المركز لبدء العمل علي تطويره وطرح جميع الفرص الاستثمارية بحق الانتفاع حتي يتم تطويره علي وجه السرعة واستخدام الإمكانات المتاحة بالمركز افضل استخدام ممكن والذي تتجاوز مساحته١٤ فدانا حتي يتوافر بالمركز عناصر جذب للأعضاء.

وفي نفس السياق، أعرب وزير

الشباب والرياضة عن استيائه من الإهمال داخل المركز وعدم النظافة، حيث أمر بتحويل مدير المركز للتحقيق نتيجة للإهمال السائد داخل أركان المركز، لافتا الى أنه سيتم تحديد موعد لمقابلة لجنة إدارة المركز الأحد القادم بديوان عام الوزارة لبدء العمل علي تطوير المركز، ومعالجة جميع أنواع الخلل والإهمال.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لضبط سير العمل في كافة المنشآت الشبابية والرياضية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير مراكز الشباب، وتقديم خدمات متميزه لكافة المواطنين والأعضاء المترددين على مراكز الشباب.