مصدر: تميمة أمم أفريقيا الحقيقية سيتم الإعلان عنها قريبًا

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة بأن التميمة التي تم تداولها في الفترة الأخيرة ليست تميمة بطولة الأمم الأفريقية الحقيقية. الأفريقية الحقيقية. وقال المصدر أنه سيتم الإعلان عن التميمة الأصلية خلال المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده خلال أيام لشرح آخر الاستعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية. وأشار المصدر أن كل ما تردد مجرد اجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة.

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