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بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي والداخلية اليوم في الدوري

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تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي والداخلية والتي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر على ملعب ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة

الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الإسماعيلي والداخلية عبر قناتي النيل وأون سبورت بصوت المعلق الرياضي محمد الغياتي كما يمكنكم مشاهدة

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مباراة الإسماعيلي والداخلية بجودة عالية وبدون تقطيع من خلال الشاشة التالية ..

بث مباشر مباراة الإسماعيلي والداخلية

 

ويقود مباراة الإسماعيلي ضد الداخلية الحكم طارق مجدى ويساعده الثنائي خالد حسين وأحمد رشدي في وجود الحكم الرابع أحمد ناصر، وكانت مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي.      

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