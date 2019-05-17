تغييرات بالجملة في تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الداخلية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن التشكيل الرسمي للفريق الذي يخوض مواجهة الداخلية بعد قليل في العاشرة مساءً، في ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ33 من

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الداخلية كالتالي...

في حراسة المرمي: محمد فوزي

خط الدفاع:أحمد أيمن، محمود متولي، محمد مجدي، اسامة ابراهيم

خط الوسط: مصطفى فارس، محمود دونجا، عماد حمدي، محمد صادق

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خط الهجوم: محمد الشامي، كريم بامبو

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من .. محمد مجدي الجمل، ريتشارد بافور، بينسون شيلونجو، عبدالرحمن مجدي، محمد هاشم، وجيه عبدالحكيم، محمد الضرف.

ويدخل الدراويش المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة.