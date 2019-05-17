أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن التشكيل الرسمي للفريق الذي يخوض مواجهة الداخلية بعد قليل في العاشرة مساءً، في ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ33 منبطولة الدوري المصري.
وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الداخلية كالتالي...
في حراسة المرمي: محمد فوزي
خط الدفاع:أحمد أيمن، محمود متولي، محمد مجدي، اسامة ابراهيم
خط الوسط: مصطفى فارس، محمود دونجا، عماد حمدي، محمد صادق
خط الهجوم: محمد الشامي، كريم بامبو
وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من .. محمد مجدي الجمل، ريتشارد بافور، بينسون شيلونجو، عبدالرحمن مجدي، محمد هاشم، وجيه عبدالحكيم، محمد الضرف.
ويدخل الدراويش المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تغييرات بالجملة في تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.