إقالة طارق الصاوى من تدريب الشرقية

رفض مجلس إدارة نادى الشرقية استمرار طارق الصاوى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم في قيادته الفنية وقدم له الشكر بعد فشله فى الصعود قيادته الفنية وقدم له الشكر بعد فشله فى الصعودللقسم الثاني. من المقرر أن يبحث مجلس إدارة النادي عن جهاز فني جديد يقود الفريق خلال الموسم المقبل فى دورى القسم الثالث.

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