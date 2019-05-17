إقالة طارق الصاوى من تدريب الشرقية

رفض مجلس إدارة نادى الشرقية استمرار طارق الصاوى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم فيقيادته الفنية وقدم له الشكر بعد فشله فى الصعود
للقسم الثاني.
من المقرر أن يبحث مجلس إدارة النادي عن جهاز فني جديد يقود الفريق خلال الموسم المقبل فى دورى القسم الثالث.
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