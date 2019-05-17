تنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي عددا من الأنشطة والبرامج بمراكز شباب محافظة المنيا، خلال شهر رمضان المبارك، ضمن الليالي الرمضانية لمشروع "معاً منأجل تنمية مصر".
وتتضمن الفعاليات ليالي رمضانية بمراكز الشباب بمحافظة المنيا تشمل فقرات في الإنشاد والابتهالات، ، وعروض تنورة، بمشاركة
كما تشتمل الفعاليات على أمسيات دينية يلقيها عدد من الدعاة، علاوة على تنظيم إفطار جماعي، دورات رمضانية (كرة قدم خماسية ) بجوائز مالية بمراكز الشباب بمحافظة المنيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة تنظم برامج وأنشطة ثقافية وفنية بمحافظة المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.