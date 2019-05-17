وزارة الشباب والرياضة تنظم برامج وأنشطة ثقافية وفنية بمحافظة المنيا

تنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي عددا من الأنشطة والبرامج بمراكز شباب محافظة المنيا، خلال شهر رمضان المبارك، ضمن الليالي الرمضانية لمشروع "معاً من

أجل تنمية مصر".

وتتضمن الفعاليات ليالي رمضانية بمراكز الشباب بمحافظة المنيا تشمل فقرات في الإنشاد والابتهالات، ، وعروض تنورة، بمشاركة

الفائزين في مسابقتي إبداع الجامعات وإبداع مراكز الشباب.

كما تشتمل الفعاليات على أمسيات دينية يلقيها عدد من الدعاة، علاوة على تنظيم إفطار جماعي، دورات رمضانية (كرة قدم خماسية ) بجوائز مالية بمراكز الشباب بمحافظة المنيا.