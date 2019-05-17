حميد أحداد يؤكد صعوبة مباراة الزمالك أمام نهضة بركان

أكد المغربي حميد أحداد، لاعب فريق الزمالك، صعوبة لقاء نهضة بركان الأحد المقبل، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
قال أحداد في تصريحات عبر قناة الرياضية المغربية إنه يعرف فريق نهضة بركان جيدا، وهو يمتلكلاعبين على أعلى مستوى، ويقدم موسما استثنائيا لذلك لن تكون مواجهة الأحد سهلة.
وشدد أحداد على رغبة جميع لاعبي الزمالك في إسعاد الجماهير، مؤكدا أن الكل
واختتم أحداد حديثه بأن الفريق قادر على تحقيق نتيجة طيبة، خاصة أنه خاض العديد من المباريات الصعبة في البطولة هذا الموسم.
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