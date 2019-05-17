مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك في المغرب

أجري المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك ، عدة اتصالات هاتفية مع مسئولي البعثة بالمغرب ، للاطمئنان على اللاعبين ، قبل

مواجهة نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الدور النهائي للكونفدرالية ، والمقرر لها الأحد المقبل

وطلب رئيس الزمالك ، من لاعبي الفريق ، تقديم مباراة جيدة أمام بطل المغرب ، وتحقيق نتيجة إيجابية .

وتمنى مرتضي منصور ، التوفيق للفريق في مباراة الأحد .