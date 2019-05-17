أحمد جلال وإسماعيل يوسف يحضران مران الزمالك الأول بالمغرب

تواجد المستشار أحمد جلال إبراهيم ، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا مجلس الإدارة ، وأمير مرتضي المشرف

العام على قطاع الكرة بالنادي ، وشقيقه أحمد مرتضى ، في مران الفريق المقام على ملعب مدينة السعيدية، في إطار الاستعدادات لمواجهة نهضة بركان المغربي ، الأحد المقبل ، في ذهاب نهائى الكونفدرالية.

وجاء حضور مسئولي الزمالك ، لتقديم الدعم والمساندة للاعبي الفريق والجهاز الفني ، قبل مواجهة الأحد المقبل.