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أحمد جلال وإسماعيل يوسف يحضران مران الزمالك الأول بالمغرب

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تواجد المستشار أحمد جلال إبراهيم ، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا مجلس الإدارة ، وأمير مرتضي المشرف

العام على قطاع الكرة بالنادي ، وشقيقه أحمد مرتضى  ، في مران الفريق المقام على ملعب مدينة السعيدية
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، في إطار الاستعدادات لمواجهة نهضة بركان المغربي ، الأحد المقبل ، في ذهاب نهائى الكونفدرالية.

وجاء حضور مسئولي الزمالك ، لتقديم الدعم والمساندة للاعبي الفريق والجهاز الفني ، قبل مواجهة الأحد المقبل.

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