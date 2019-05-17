أحمد جلال وإسماعيل يوسف يحضران مران الزمالك الأول بالمغرب

تواجد المستشار أحمد جلال إبراهيم ، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا مجلس الإدارة ، وأمير مرتضي المشرفالعام على قطاع الكرة بالنادي ، وشقيقه أحمد مرتضى ، في مران الفريق المقام على ملعب مدينة السعيدية
وجاء حضور مسئولي الزمالك ، لتقديم الدعم والمساندة للاعبي الفريق والجهاز الفني ، قبل مواجهة الأحد المقبل.
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