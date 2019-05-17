اخبار الرياضه

رياضة | لاعب الهلال السابق: "أنا محروق.. كنت أتمنى تتويج الزعيم بلقب الدوري"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الهلال السابق: "أنا محروق.. كنت أتمنى تتويج الزعيم بلقب الدوري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن أسدل الستار رسميا على البطولة لدوري المحترفين نسخة الأمير بالأمس، بتتويج النصر بلقب البطولة بعد تربعه على صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة ، كشف بندر الرزيحان لاعب فريق الهلال السابق عن حزنه الشديد بخسارة الزعيم بفارق نقطة وحيدة عن العالمي.

 

وعلق بندر في تصريحات تلفزيونية قائلا : "انا اليوم محروق وكنت اود أن يحقق الدوري الهلال ليكون أول مرة في تاريخه يحقق 3 دوريات متتاليية”.

Advertisements

 

وحقق الهلال الفوز 2-3 أمام الشباب في الجولة الختامية للمسابقة ، لكن ذلك لم يكن كافيا من أجل التتويج، حيث فاز النصر على الباطن (2-1)، لينهي الهلال موسمه في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق النصر المتصدر.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا