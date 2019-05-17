رياضة | الاتحاد الأوروبي يوقع عقوبات على برشلونة.. تعرف على السبب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يوقع عقوبات على برشلونة.. تعرف على السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقّعت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، غرامة مالية على نادي برشلونة قيمتها 20 ألف يورو بسبب تقصيره في تنظيم مباراة يوم 11 ديسمبر الماضي ضد توتنهام الإنجليزي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وترجع العقوبة إلى "التنظيم غير الكافي" وذلك وفقاً للمادة 11 (1) من اللوائح التأديبية.

كما تم تغريم نادي أياكس أمستردام 52 ألف يورو بسبب إطلاق جماهيره للأغراض واشتباكهم مع العامة خلال مواجهة يوفنتوس الإيطالي في ربع نهائي دوري الأبطال في 10 أبريل الماضي.

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وعلى جانب آخر، تم إيقاف مدرب فريق بنفيكا، برونو لاج، مباراة واحدة بسبب اعتراضه المتكرر على حكم مباراة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في ربع نهائي الدوري الأوروبي، كما تم تغريم الفريق البرتغالي ألف يورو بسبب إطلاق الجماهير بعض الأغراض داخل الملعب.

كما تم تغريم آينتراخت 34 ألف يورو بسبب التقصير في التنظيم ومحاولة جماهيره اقتحام ملعب اللقاء.

وغرم أيضاً نادي توتنهام الإنجليزي 10 آلاف يورو بسبب السلوك غير اللائق لمسؤوليه ومدربه خلال مواجهة أياكس في 30 أبريل الماضي، كما تم إيقاف مدرب السبيرز ماوريسيو بوكيتينو لمدة مباراة بسبب تأخيره في بداية اللقاء وفي نفس الوقت تم تعليق هذه العقوبة لمدة عام.

وأخيراً، تم تغريم نادي بورتو 42 ألف و500 يورو بسبب وجود بعض العيوب في تنظيم مباراته أمام ليفربول، وتم إيقاف مدربه سيرجيو كونسيساو لمباراة بسبب التأخير في بدء اللقاء.