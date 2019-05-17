رياضة | أزمة كبري بين زيدان ورئيس ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة كبري بين زيدان ورئيس ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بات ضمن الصراع الدائر بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية، إن زيدان قد قرر قبول قرار الإدارة فيما يتعلق بمركز حراسة المرمى في ريال مدريد وذلك خلال الموسم المقبل.

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كما قرر المدرب الفرنسي وضع البلجيكي تيبو كورتوا كحارس أساسي للأبيض مع رحيل كيلور نافاس، رغم أنه سبق ورفض التعاقد معه عندما كان مدربًا لريال مدريد في ولايته الأولى.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الصراع الآخر دائر بين بوجبا الذي يرفضه بيريز بسبب سعر الصفقة الضخم والذي قد يصل إلى 300 مليون إسترليني من بينه قيمة راتب اللاعب طوال عقده.

كما يرى بيريز أنه يجب التعاقد مع كريستيان إريكسن، نجم توتنهام بجانب ضم الثنائي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، والبلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي.