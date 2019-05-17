رياضة | مهاجم النصر: تحصلنا على الثقة من اللاعبين الأجانب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم النصر: تحصلنا على الثقة من اللاعبين الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللاعب محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر خلال تصريحات صحفية ، أن لاعبى الفريق المواطنين تحصلوا على الثقة من اللاعبين الأجانب بالإضافة إلى الجماهير .

وخص السهلاوي في حديثه بالذكر المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي بعد إحرازه 34 هدف قائلا " تعلمنا منه كيف أن الكرة ممتعة وسهلة .

وأسدل الستار على البطولة السعودية لدوري المحترفين نسخة الأمير محمد بن سلمان بالأمس بعد تتويج العالمي بلقب البطولة بعد تربعه على صدارة الترتيب برصيد 70 .