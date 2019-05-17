رياضة | الأمير فهد يهنئ النصر والهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمير فهد يهنئ النصر والهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، رئيس نادي النصر بمناسبة حصول فريقه على لقب بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان بعد تغلبه بالأمس على فريق الباطن بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من المسابقة .

كما هنأ الأمير فهد رئيس نادي الهلال عبد الله الجربوع بمناسبة حصول فريقه على المركز الثاني بعد تغلبه على فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق النصر.

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وأسدل الستار على البطولة السعودية لدوري المحترفين نسخة الأمير محمد بن سلمان بالأمس بعد تتويج العالمي بلقب البطولة بعد تربعه على صدارة الترتيب برصيد 70 .