رياضة | أمير مرتضي يوجه رسالة نارية إلى سيد عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضي يوجه رسالة نارية إلى سيد عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بالرد على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي، بعد تصريحات الأخير بالأمس.

وكتب منصور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً :" اسف جداً بقالي فترة مقصر معاك انا عارف بس انا مشغول جداً اليومين دول اول ما اخلص اللي ورايا ان شاء الله هرجع العب معاك تاني و اتسلى عليك ونشوفلك دكتور نفسياً كمان #الرخم".

يذكر أن سيد عبد الحفيظ تحدث عن بعض الأمور الخاصة بالتحكيم عقب فوز الأهلي بالأمس على نظيره إنبي، بالإضافة إلى التعليق على تصريحات أمير مرتضى في بداية الموسم بشأن المنافسة على بطولة الدوري المصري