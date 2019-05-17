رياضة | رافائيل بينتيز لـ"الخليج 365": المفاوضات مستمرة مع نيوكاسل بشأن التجديد.. ننتظر أمسية رائعة بنهائي الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رافائيل بينتيز لـ"الخليج 365": المفاوضات مستمرة مع نيوكاسل بشأن التجديد.. ننتظر أمسية رائعة بنهائي الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإسباني رافائيل بينتيز المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على الأنباء التي تتحدث عن رحيله لتدريب ناد آخر في الموسم المقبل.

وقال بينتيز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، إن المفاوضات مستمرة مع نادي نيوكاسل سواء بالبقاء مع الفريق أو الاستقرار على الرحيل.

وتابع: "دعني أخبرك أن المفاوضات جارية وهناك جلسة ستجمعني بمسئولي النادي خلال أيام لتحديد ما هو قادم، وأتمنى أن تنتهي الأمور سريعا فهذا سيكون جيدا لمصلحتي ومصلحة الفريق".

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وعن نهائي دوري الأبطال: "أتمنى أن يحقق ليفربول اللقب، ستكون أمسية رائعة أمام توتنهام في نهائي إنجليزي خالص يؤكد قوة البطولة هنا".

وكان بينتيز هو آخر مدرب قاد الريدز لتحقيق دوري أبطال أوروبا عام 2005 وذلك بعد الريمونتادا الشهيرة أمام اي سي ميلان الإيطالي.

ويلتقي ليفربول، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 يونيو القادم على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.