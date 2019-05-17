رياضة | ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقته الصيفية الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقته الصيفية الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن توقيت إعلان ريال مدريد الإسبانى عن صفقتى لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت وإيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وقالت صحيفة "ABC" الإسبانية أن موعد إعلان الملكى عن صفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش سيكون الأسبوع المقبل يعد إنهاء كافة تفلصيل إنتقال اللاعب وبعد الأتفاق النهائي بين الريال و فرانكفورت وأيضا عقب إنتهاء مباريات الدوري الألمانى.

بينما أكدت الصحيفة أن موعد إعلان ريال مدريد عن إنتقال البلجيكى إيدين هازارد لاغب تشيلسي سوف يكون عقب نهاية نهائي بطولة اليوروبا ليج والمقرر إقامته يوم 29 مايو الجاري بين تشيلسي وأرسنال.

وأكدت الصحيفة أيضا أن ريال مدريد سوف يقرر الإطاحة بعدد كبير من لاعبيه من أجل توفير 200 مليون يورو للصفقات الصيفية الحالية.