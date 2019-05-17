رياضة | نادي مصر: صلاح أمين ليس هدفنا وندرس التعاقد مع محترفين أجانب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي مصر: صلاح أمين ليس هدفنا وندرس التعاقد مع محترفين أجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل مجلس إدارة فريق إف سي مصر البحث عن صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن صلاح أمين مهاجم وهداف فريق نجوم المستقبل خارج حسابات الجهاز الفني لنادي مصر، ولم يطرح إسمة ضمن اللاعبين المرشحين للإنضمام للفريق خلال التعاقدات الصيفية.

ويدرس مسؤولو إف سي مصر التعاقد مع لاعبين أجانب، عن طريق شركات تسويق، ووكلاء لاعبين، كما وضعت إدارة الفريق عدد من المعايير والإعتبارات قبل التعاقد مع لاعبين جدد.

وكان نادي مصر قد صعد مؤخرا من القسم الثاني، عقب إحتلالة صدارة المجموعة الثالثة، بعد منافسة شرسة مع القناة وسيراميكا.