رياضة | هارب الأهلي: لن ألعب في مصر مرة أخري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هارب الأهلي: لن ألعب في مصر مرة أخري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم النادي الأهلي السابق وفريق بارتيك ثيسل الأسكتلندي، قد أغلق الباب أمام عودته مرة أخري لمصر في المستقبل واللعب ضمن صفوف أحد الأندية المصرية وذلك بعد هروبه المفاجئ من القلعة الحمراء.

وقال "كوليبالي" في تصريحات لصحيفة "ديلي ريكورد: "الظروف التي مريت بها جعلتني قضيت العامين الأخيرين في أجواء صعبة سواء على الجانب الشخصي أو الكروي..لكنني تعلمت من أخطائي جيدًا وأثق في قدراتي على التألق"

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وعن عودته للدوري المصري قال: " لن ألعب في مصر مرة أخري".

وواصل تصريحاته: " مازلت صغيرا في السن، وأعتبر الموسم المقبل في غاية الأهمية لي مع فريق جيد ومشروع جديد، ويجب أن استمتع بكرة القدم"، وتمني النجاح والتألق مع فريقه بالموسم المقبل.

جدير بالذكر أن سليماني كوليبالي، هرب بطريقة مفاجئة بعد أشهر قليلة من إنضمامه للأهلي عام 2016، وادعى أنه كان يتعرض لمعاملة سيئة واضطهاد داخل القلعة الحمراء وفي مصر.