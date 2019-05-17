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عبدالرزاق حمدالله يكسر رقما دام 19 عاما

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الان تتابع عبدالرزاق حمدالله يكسر رقما دام 19 عاما والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 10:20 م, 17 مايو 2019 م

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حطم مهاجم النصر السعودي، المغربي عبدالرزاق حمدالله، الرقم القياسي الذي سجله لاعب الاتحاد السابق حمزة إدريس، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الدوري السعودي للمحترفين في موسم واحد بـ33 هدفاً، إذ أضاف حمدالله هدفين في مرمى الباطن في اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس، في ختام مباريات الدوري، ليصل إلى الرقم 34 ويتخطى رقم حمزة إدريس بعد 19 عاماً، ويتوج نفسه هدافاً لدوري كأس الأمير للمحترفين هذا الموسم.
كما يعتبر حمدالله أكثر لاعب سجل في مباريات متتالية بواقع 13 مباراة على التوالي، كما يعد أكثر لاعب سجل “هاتريك” و”سوبر هاتريك” هذا الموسم إضافة إلى حصوله على لقب هداف كأس خادم الحرمين الشريفين بـ14 هدفاً.

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