شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك الأول بالمغرب.. جلسة «جروس» مع اللاعبين وتحفيز عمر صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أول مران للفريق بالمغرب، جلسة مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون له، بملعب مدينه السعيدية، تحدث خلالها للاعبين عن أهمية مباراة نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، طلب المدير الفني، ضرورة التركيز واللعب بروح قتالية عالية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وقام اللاعبون بقراءة الفاتحة، قبل انطلاق المران، والتعهد على تقديم مباراة قوية أمام نهضة بركان المغربي.

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وأدى الثلاثي محمود عبدالرحيم «جنش» وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف، حراس مرمي الفريق، تدريبات قوية تحت إشراف توماس جوتز، مدرب حراس المرمى، وعقد جروس، جلسة مع الحارس عمر صلاح لتشجيعه والشد من أزره قبل مواجهة الأحد.

كما حرص زملاء عمر صلاح، على تشجيعه ومساندته ودعمه معنويا، قبل مواجهة نهضة بركان.

ويستضيف فريق نهضة بركان المغربي، نظيره الزمالك في لقاء ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد غد الأحد، على أن يحتضن استاد برج العرب بالإسكندرية لقاء الإياب والتتويج في السادس والعشرين من مايو الجارى.